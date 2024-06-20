Ворог б'є КАБами по Харківщині та штурмує на Куп'янському напрямку

Агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині.
Фото ілюстративне
Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 13.00 20 червня щодо російського вторгнення, повідомляє РЕДПОСТ.
З напрямку бєлгорода (рф) ворог здійснив два удари, використавши чотири керовані авіабомби, по Липцях і Нескучному, та скинув дві авіабомби на Вовчанськ.
В районі села Тихе, неподалік цього міста, було відбито одну ворожу атаку.
Тривають сім бойових зіткнень в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного. Дві штурмові дії ворога вже відбито.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку тривали п'ять штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів.
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Ранок розпочнеться безхмарним, але середині дня погода зміниться: небо в Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Удень і ввечері очікується дощ, який з посиленням наближається до вечора.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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