20.06.2024 14:00 Рита Парфенова

На Харківщині співробітниця Укрпошти працювала на окупантів

Оперативники СБУ встановили, що співробітниця одного з відділень "Укрпошти" в м. Ізюмі від початку травня почала співпрацювати з російськими окупантами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, 51-річна жінка добровільно погодилася очолити міську «філію роспошти», яка була створена на захопленій матеріально-технічній базі Харківської дирекції українського державного акціонерного товариства "Укрпошта".

З травня до вересня колаборантка одержувала в окупаційній адміністрації пачки пропагандистських газет рашистів: «Изюмський телеграфъ», «Харьков Z» та «Красная звезда», та організовувала їх поширення серед населення Ізюмського району через мережу поштових відділень.

За даними слідства, ці газети містили брехливу російську пропаганду, що нібито рф та її збройні сили не є ворогом України, що неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій та надають їм усіляку допомогу і підтримку, пропагували легітимність окупаційної влади. Матеріали цих газет заперечували збройну агресію рф проти України, нав`язували читачам негативне ставлення до Української держави, прагнучи посіяти у нашому суспільстві недовіру до органів державної влади України та її Збройних Сил.

Крім цього, новоспечена "начальниця" агітувала своїх колишніх колег з "Укрпошти" оформлюватися на роботу до поштового підприємства окупантів, а також вчиняла інші публічні заклики до співпраці з ворогом.

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Після звільнення регіону колаборантка «залягла на дно» і тривалий час переховувалась від правосуддя.

Однак співробітники СБУ все одно задокументували злочинну діяльність фігурантки, встановили місце її перебування і затримали.

За матеріалами СБУ зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією). Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборантки здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.