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20.06.2024  13:34   Рита Парфенова

Як у Харкові доглядають місця поховання захісників України (фото)

Працівники КП «Ритуал» забезпечують належний стан місць поховань військових, які брали участь у захисті України.

цвинтар, харків, могила військового

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду

Михайло Маслій, головний інженер підприємства, зазначив, що особлива увага приділяється Алеї Слави. Зараз комунальники вирівнюють намогильні споруди, встановлені у період з 2017 по 2019 роки. Крім того, спільно з волонтерами, активістами та родичами загиблих регулярно замінюють пошкоджені прапори та замінюють дерев'яні флагштоки на залізні.

цвинтар, харків, могила військового

Марина Полякова, голова Всеукраїнського об’єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України, пояснила, що заміна прапорів на меморіальних спорудах проводиться кожні пів року. Частота цієї процедури зумовлена зношеністю прапорів під дією вітру. Вона також зазначила, що через активні бойові дії та обстріли у Харкові нові пам’ятники героям наразі не встановлюються. Однак після стабілізації ситуації ця робота буде продовжена.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжують наводити лад на цвинтарях.
 
цвинтар, харків, могила військового
 
цвинтар, харків, могила військового
Тэги:  кладовище, благоустрій, харків
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