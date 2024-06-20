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20.06.2024  13:12   Рита Парфенова

У водоймищах Харкова знайшли понаднормативний вміст кишкових паличок

Мешканців Харкова попереджують про загрози здоров'ю під час купання у водоймищах міста.

безлюдівське водоймище

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, щонайменше п'ять пляжів міста небезмечні для купання по санітарним нормам.

Так, у водах пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, а також Безлюдівського та Петренківського водоймищ у місті Харків виявлено понаднормативного вмісту лактозопозитивних кишкових паличок

Це може свідчити про забруднення водоймищ стічними водами, включаючи хвороботворні мікроорганізми.

Організація наполегливо рекомендує враховувати цю інформацію, особливо з огляду на існуючі ризики, включаючи можливість ведення бойових дій, якщо ви плануєте відпочивати у зазначених водних об'єктах.

Посилання на перелік місць масового відпочинку та пляжів, які перебувають під моніторингом Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, надано на наступних веб-сторінках:

Ці дані оновлюються відповідно до результатів нових лабораторних досліджень.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові діє заборона на купання у водоймах міста.

Тэги:  пляж, харків
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