На озерах та річках Харкова діє заборона на купання

У Харкові діє заборона на купання у водоймах міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, цю важливу міру ухвалила Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Рішення про заборону було прийняте на останньому засіданні Комісії, яке відбулося 6 червня.
Щоб уникнути нещасних випадків на прибережних територіях Олексіївського лугопарку, Основ’янського та Петренківського водосховищ, а також на Удянському та Журавлівському гідропарках, будуть встановлені спеціальні інформаційні щити з написами «Купатися заборонено!».
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 8-річний хлопчик потонув на водоймищі Харкова.
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Будьте обережні, уникайте різких рухів та рішень. На вас можуть чекати великі витрати, але стримуйте свої бажання.
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