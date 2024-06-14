    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На озерах та річках Харкова діє заборона на купання
14.06.2024  11:43   Рита Парфенова

На озерах та річках Харкова діє заборона на купання

У Харкові діє заборона на купання у водоймах міста.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, цю важливу міру ухвалила Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Рішення про заборону було прийняте на останньому засіданні Комісії, яке відбулося 6 червня.

Щоб уникнути нещасних випадків на прибережних територіях Олексіївського лугопарку, Основ’янського та Петренківського водосховищ, а також на Удянському та Журавлівському гідропарках, будуть встановлені спеціальні інформаційні щити з написами «Купатися заборонено!».

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 8-річний хлопчик потонув на водоймищі Харкова.

 

 

 

Тэги:  купання, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 