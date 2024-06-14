14.06.2024 11:43 Рита Парфенова

На озерах та річках Харкова діє заборона на купання

У Харкові діє заборона на купання у водоймах міста.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, цю важливу міру ухвалила Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Рішення про заборону було прийняте на останньому засіданні Комісії, яке відбулося 6 червня.

Щоб уникнути нещасних випадків на прибережних територіях Олексіївського лугопарку, Основ’янського та Петренківського водосховищ, а також на Удянському та Журавлівському гідропарках, будуть встановлені спеціальні інформаційні щити з написами «Купатися заборонено!».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 8-річний хлопчик потонув на водоймищі Харкова.