8-річний хлопчик потонув на водоймищі Харкова

10 червня на Петренківському водосховищі міста Харкова потонув хлопчик 2015 року народження.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, 10 червня на Петренківському водосховищі в Харкові сталася трагедія – потонув хлопчик 2015 року народження.
Водолази ДСНС знайшли тіло дитини на відстані близько 30 метрів від берега.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 10 по 11 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів.
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