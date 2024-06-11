    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Помер чоловік, якого витягли з-під уламків після обстрілу Харкова
11.06.2024  08:54   Рита Парфенова

Помер чоловік, якого витягли з-під уламків після обстрілу Харкова

Чоловік, якого рятувальники витягли з-під завалів будинку, зруйнованому російською авіабомбою 10 червня 2024 року, помер в лікарні.

лыкарня

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Обстріл Харкова КАБами стався 10 червня близько 17:40. Військові рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдали удари по житловим районам міста боєприпасами УМПБ Д-30. Пошкоджено 86 гаражів, 22 автомобіля, багатоквартирні будинки, 35 приватних будинків.

Внаслідок обстрілів постраждали 8 цивільних громадян, серед яких троє жінок і п’ять чоловіків. Один з постраждалих, чоловік 1947 р.н., опинився завалами житлового будинку. Співробітники ДСНС за допомогою спецінструментів підняли уламки зруйнованої будівлі та плит, дістались до чоловіка та визволили його. Вся рятувальна операція тривала близько години. На жаль, чоловік помер в лікарні.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 10 червня на Петренківському водосховищі міста Харкова потонув хлопчик 2015 року народження.

Тэги:  каб, обстріл, харків, смерть, агресія росії
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.06 Надзвичайні події Як виглядає місце удару КАБами по Харкову, показали в прокуратурі (фото) 09.06 Надзвичайні події Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова КАБами 09.06 Надзвичайні події Ігор Терехов повідомив про «приліт» у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 