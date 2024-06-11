11.06.2024 08:54 Рита Парфенова

Помер чоловік, якого витягли з-під уламків після обстрілу Харкова

Чоловік, якого рятувальники витягли з-під завалів будинку, зруйнованому російською авіабомбою 10 червня 2024 року, помер в лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Обстріл Харкова КАБами стався 10 червня близько 17:40. Військові рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдали удари по житловим районам міста боєприпасами УМПБ Д-30. Пошкоджено 86 гаражів, 22 автомобіля, багатоквартирні будинки, 35 приватних будинків.

Внаслідок обстрілів постраждали 8 цивільних громадян, серед яких троє жінок і п’ять чоловіків. Один з постраждалих, чоловік 1947 р.н., опинився завалами житлового будинку. Співробітники ДСНС за допомогою спецінструментів підняли уламки зруйнованої будівлі та плит, дістались до чоловіка та визволили його. Вся рятувальна операція тривала близько години. На жаль, чоловік помер в лікарні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 10 червня на Петренківському водосховищі міста Харкова потонув хлопчик 2015 року народження.