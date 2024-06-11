Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 11 червня

Протягом доби військові рф обстрілювали населення Харківщини з авіації, РСЗВ, мінометів, артилерії, безпілотників.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та пресслужбу ХОВА.
Внаслідок терористичних дій загарбників є загиблі та поранені цивільні громадяни. Знищені та пошкоджені десятки житлових будинків, господарчих споруд, гаражів, автомобілів.
▪️м. Харків. 10 червня близько 17:40 військові рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдали удари по житловим районам міста боєприпасами УМПБ Д-30. Внаслідок обстрілів постраждали 8 цивільних громадян, серед яких троє жінок і п’ять чоловіків. Один з постраждалих чоловіків помер в лікарні. Пошкоджено 86 гаражів, 22 автомобіля, багатоквартирні будинки, 35 приватних будинків;
▪️м. Куп’янськ. 10 червня близько 01:30 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ “УРАГАН“ поранення отримала цивільна жінка;
▪️с. Івашки. 10 червня близько 02:00 війська рф завдали удар FPV-дроном та обстріляли з мінометів. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння. Без постраждалих;
▪️с. Канцедалівка. 10 червня близько 08:20 ворог завдав удари ФАБ-500 з модулем УМПБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.
▪️неподалік с. Дементіївка, Дергачівська ТГ. 10 червня близько 09:30 внаслідок обстрілу КАБ одна людина загинула, три поранено.
▪️с. Малі Проходи. 10 червня близько 14:30 внаслідок ворожого обстріл у з РСЗВ пошкоджено житловий будинок.
▪️с. Черкаські Тишки. 10 червня о 17:25 військові рф завдали три удари керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено 6 приватних будинки, сталася пожежа в лісі.
▪️с. Старий Салтів. 10 червня близько 17:40 внаслідок ворожого обстрілу знищено цивільний автомобіль, в якому загинула цивільна людина.
▪️с. Куп'янськ-Вузловий. 10 червня внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ “УРАГАН“ пошкоджено парк відпочинку, приватні будинки, дроти лінії електропередачі. Без потерпілих.
▪️ смт Білий Колодязь Чугуївського району. 10 травня об 18:05 відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства.
▪️ Чугуївський р-н, Новопокровська ТГ. 11 червня о 01:19 внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік, постраждав ще один чоловік.
На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. Слідчі здійснили 15 оглядів місць подій, задокументували чергові злочини російських військових та відкрили 8 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
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