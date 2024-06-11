У багатоповерхівках Харкова перевірять газові мережі

У червні цього року «Газмережі» запланували провести технічне обслуговування газових мереж у 264 багатоповерхівках міста Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».
З початку літа фахівці міської філії вже успішно завершили обстеження внутрішньобудинкових газопроводів у 124 багатоповерхівках міста.
Під час технічного обслуговування газовіки виконують ряд важливих дій:
Технічне обслуговування проводиться один раз на 5 років у будинках, де газові мережі експлуатуються менше 25 років, та раз на 3 роки у будинках, де мережі працюють понад 25 років. Оплата за ці послуги буде нараховуватись один раз на 3 або 5 років після виконання робіт.
Щодо графіків проведення робіт та актів виконання технічного обслуговування, споживачі можуть ознайомитися на офіційному веб-сайті Харківської міської філії «Газмережі» за посиланням: khm.grmu.com.ua у розділі "Технічне обслуговування ВБСГ".
Важливо зазначити, що під час проведення технічного обслуговування тимчасово буде припинено газопостачання.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Харківської міської філії «Газмережі» замінили понад 150 метрів підземного газопроводу низького тиску у Немишлянському районі Харкова.
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