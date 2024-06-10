    
Главная Новини Харкова ЖКГ Замінено понад 150 метрів газопроводу у Харкові
10.06.2024  16:50   Віталій Хінєвіч

Замінено понад 150 метрів газопроводу у Харкові

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» замінили понад 150 метрів підземного газопроводу низького тиску у Немишлянському районі Харкова, передає РЕДПОСТ .

 
Зношений сталевий газопровід було замінено на новий поліетиленовий.
 
Роботи було проведено без відключення споживачів у рамках підготовки до нового опалювального сезону. 
 
Нова газова мережа має імунітет до корозії, що подовжить її експлуатацію та забезпечить безперебійну доставку енергоресурсу до приватних будинків району.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у зв'язку зі складною ситуацією в Об'єднаній енергосистемі України у Харкові застосовуються графіки аварійних відключень.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.06 ЖКГ У Харкові застосовуються аварійні відключення світла 10.06 ЖКГ У Харкові комунальники за тиждень ліквідували 50 аварій на трубопроводах 07.06 ЖКГ Жителям Харкова та області представили оновлені графіки відключення світла
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 