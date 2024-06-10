    
Главная Новини Харкова Суспільство Харків'ян запрошують взяти участь у конкурсі до Дня батька
10.06.2024  17:09   Дмитро Колонєй

Харків'ян запрошують взяти участь у конкурсі до Дня батька

Харків'яни можуть випробувати свої сили у відеоконкурсі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту проводить відеоконкурс до Дня батька. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Що треба зробити для участі?

 
  • Зняти відео про тата тривалістю дві-три хвилини. 
 

Куда та до якої дати потрібно надіслати відео? 

 
  • Відео відправляти до районних комітетів у справах сім'ї, молоді та спорту або на електронну пошту:  [email protected]. до 12:00 13 червня 2024 року.
 
Сім'ї-переможці будуть відзначені дипломами та подарунками. Їхні відеороботи будуть опубліковані у соціальних мережах на сторінках Управління у справах сім'ї та молоді.
 
Тэги:  конкурс, відео, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.06 Суспільство У Харкові відбулося нагородження переможців конкурсу самодіяльності «Студентська весна 2024» (фото) 16.05 Бізнес На Харківщині стартував відбір учасників на отримання національної премії за внесок у розвиток підприємництва UEPA 14.05 Культура та туризм У Харкові визначилися переможці Відкритого конкурсу театрально-сценічного мистецтва
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 