10.06.2024 17:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов обговорив співпрацю у сфері будівництва муніципального житла з Європейським інвестиційним банком

Під час зустрічі в Берліні, напередодні Міжнародної конференції з відновлення України, мер Харкова звернувся до представників банку з питанням фінансування.



Ігор Терехов обговорив співпрацю у сфері будівництва муніципального житла з Європейським інвестиційним банком



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Я б дуже хотів, аби ви як провідний банк, який допомагає Україні, подивилися, як можна спільно фінансувати цю програму. Ми виділяємо кошти з міського бюджету, але хочемо використовувати й кредитні ресурси під муніципальне житло», - зазначив міський голова.

Представник банку, відповідальний за житлові проєкти, Гжегож Гайда наголосив, що ЄІБ готовий фінансувати багато проєктів, що стосуються муніципального житла в українських містах.

«Ми бачимо можливість надати кредит на будівництво такого житла, яке буде потім здаватися в оренду. Ця робота поки що триває, але загалом наша мета - запустити таке фінансування по всій Україні», - розповів Гжегож Гайда.

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