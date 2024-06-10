10.06.2024 16:34 Дмитро Колонєй

Харків отримає когенераційні установки від Німеччини - Ігор Терехов

Мер Харкова підписав Меморандум про порозуміння з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).



Харків отримає когенераційні установки від Німеччини - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ в Торгово-промисловій палаті Берліна мер Харкова Ігор Терехов разом з керівником «Проєкту стійкості місту у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні» Еріком Швайкхардтом підписав Меморандум про порозуміння з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

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За словами Еріка Швайкхардта, запланований проєкт передбачає співпрацю в напрямках зміцнення містобудівної діяльності в Харкові, реконструкції соціального житла, а також надання обладнання, якого потребує місто.

«Також плануємо розпочати новий напрямок щодо електронного звіту щодо всіх руйнувань. Головне завдання сьогодні - зробити так, щоб цей проєкт відповідав справжнім вимогам міста. Ми дуже вдячні Харкову, який героїчно бореться за всіх нас. Тому готові шукати можливості допомогти місту та надати все необхідне, навіть на термінові запити», - зазначив Ерік Швайкхардт.

У свою чергу Ігор Терехов підкреслив, що в пріоритеті зараз - питання щодо децентралізації систем тепло-, водо- та енергопостачання.

Завдяки підписаному меморандуму вже у липні-серпні Харкову нададуть чотири когенераційні установки.

«Так, цього замало для сталого проходження опалювального сезону взимку. Але ми дуже вдячні за допомогу та підтримку нашого міста. Харків потребує особливої уваги. Тому ми дуже сподіваємося на якнайшвидшу реалізацію всіх наших спільних проєктів», - наголосив Ігор Терехов.

Крім того, німецькі партнери нададуть необхідну допомогу в закупівлі обладнання для харківської метрошколи. Зокрема, до початку нового навчального року планують доставити меблі для облаштування класів на ст. м. «Імені О. Масельського».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків бере участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України у Берліні.