10.06.2024 15:05 Віталій Хінєвіч

Енергетика та відбудова: Харків бере участь у Ukraine Recovery Conference — URC2024

Ukraine Recovery Conference — URC2024, яка цими днями стартує у Берліні, — наш винятковий шанс обʼєднати підтримку одночасно усіх іноземних партнерів України на посиленні Харкова, щоб добитися від них життєво необхідних для нас речей.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Саме — енергетичного обладнання та фінансування відновлення пошкодженого та зруйнованого росією житла. Ці два напрямки — енергетика та відбудова — ключові й першорядні для життя нашого міста.

Адже до настання зими нам необхідно виконати величезний пласт роботи з децентралізації систем тепло- та електропостачання, аби забезпечити комунальними послугами понад мільйон людей, які попри все залишаються тут жити й працювати»,- повідомив Ігор Терехов.

Довідка. Ukraine Recovery Conference – URC2024 - Міжнародна конференція з питань відновлення України, що об’єднує лідерів урядів низки країн, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники за тиждень ліквідували 50 аварій на трубопроводах.