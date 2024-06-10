10.06.2024 15:24 Дмитро Колонєй

Представниця Міжнародного кримінального суду побачила руйнування, вчинені росіянами на Харківщині

Представниця Офісу прокурора МКС Бренда Голліс відвідала місця російських атак по Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , Представниця Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс та начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов завізитували у Купʼянськ, яке систематично потерпає від російських обстрілів та Харків.

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Правоохоронці побували у повністю знищеному від російських авіаударів «Епіцентрі». Ворожа атака забрала життя 19 людей, серед яких двоє дітей — 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Ще 56 людей постраждали.

Бренда Голліс особисто поспілкувалась з однією з потерпілих — працівницею будівельного гіпермаркету, якій дивом вдалось вижити.

Бренда Голліс та Юрій Бєлоусов відвідали знищену російськими ракетними ударами типографію. Внаслідок ворожої атаки загинули семеро людей, ще 21 людина отримала поранення.

«Наша співпраця з МКС побудована на умовах максимальної відкритості та сприянні у зборі доказів нашими партнерами. Під час нашої поїздки на Харківщину міжнародні колеги на власні очі побачили наслідки міжнародних злочинів, які вчиняє держава-агресор на нашій землі.», — резюмував Юрій Бєлоусов.