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10.06.2024  15:30   Віталій Хінєвіч

Пішов із життя віцепрезидент федерації стрільби із лука Харківської області

9 червня пішов із життя віцепрезидент федерації стрільби із лука Харківської області, директор КЗ ХМ СДЮСШОР “Комунар”, спортивний діяч, висококваліфікований керівник – Павло Васильєв.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. 
 
«Все своє життя Павло Іванович присвятив розвитку харківського спорту. Під його керівництвом «Комунар» виховав кілька поколінь титулованих лучників, які здобули безліч перемог і прославили рідний Харків на весь світ. 
 
Висловлюємо наші щирі співчуття рідним та близьким Павла Івановича! Світла пам’ять»,- йдеться у повідомленні.
 
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Тэги:  харків
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