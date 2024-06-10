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10.06.2024  15:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові автомобіль швидкої допомоги потрапив у ДТП

Бригада медиків забрала з Вовчанського району важко поранену людину і транспортувала її на ШВЛ, на шляху трапилась зупинка кровообігу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Після проведення реанімаційних заходів було відновлено серцеву діяльність. Поранений потребував термінової доставки в лікувальний заклад, через що бригада рухалась з увімкненими спецсигналами (звуковими та світловими). 
 
«Однак легкового авто не звернув на них  увагу і не пропустив бригаду. Лікар та  фельдшер отримали чисельні забої. Поранений на щастя в ДТП не постраждав, його було передано в інший реанімобіль і доправлено в лікарняю.
 
Бригада не змогла продовжити працювати, а автівку протягом невизначеного  часу навіть не можна ремонтувати.  Однак, наслідки могли бути ще гіршими. 
 
Ще раз звертаємось до всіх учасників руху!  На автівках  ЕМД використуються спецсигнали не для розваги!  Члени бригад ЕМД усвідомлюють загрозу і ризикують лише за для того, щоб врятувати чиєсь життя. Будь-ласка пам’ятайте про це!»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області сталася ДТП за участю пасажирського автобуса.
 
Тэги:  події, харків
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