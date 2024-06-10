    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Комунальники готують дороги Харкова до ремонту покриття
10.06.2024  16:06   Дмитро Колонєй

Комунальники готують дороги Харкова до ремонту покриття

Про підготовчі та інші роботи фахівців підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Готують дороги Харкова до ремонту покриття комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, наразі на вулицях Харкова працюють 182 робітники та 159 одиниць спецтехніки підприємства. Бригади шляховиків
 
  • вивезли 380 куб. м змету та ТПВ за попередні три доби;
  • прибирають на тротуарах та проїжджій частині;
  • наносять дорожню розмітку;
  • готуються до відновлення асфальтобетонного покриття в місцях розриття інженерними службами.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Укрзалізниці повідомили про зміни руху поїздів, що відправляються з Харкова.
 
Тэги:  ремонт, дороги, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.06 Будівництво На Північній Салтівці у Харкові будівельники продовжують відновлення житлових будинків (фото)   17.05 ЖКГ Харківські комунальники усувають наслідки нічної атаки 13.05 ЖКГ У постраждалому районі Харкова відновляють житлові будинки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 