Комунальники готують дороги Харкова до ремонту покриття

Про підготовчі та інші роботи фахівців підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.
Комментариев: 0
Гороскоп на сьогоднішній день більше підходить для позаштатних ситуацій, ніж для звичайних рутинних справ. Труднощі з самоорганізацією та апатія можуть виникнути, але діяльність в "авральному" режимі може дати відмінні результати!
Ранкові хмари покинуть небо Харкова на світанку, залишивши його ясним. Вдень вони ненадовго повернуться, але ввечері знову розсіються.
10 червня вважається Днем морозива, оскільки саме цього дня воно надійшло до масового продажу.
влажность:
давление:
ветер: