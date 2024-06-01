01.06.2024 11:15 Віталій Хінєвіч

В Укрзалізниці повідомили про зміни руху поїздів, що відправляються з Харкова

Зміна руху поїздів пов'язана з проведенням ремонтних робіт на станції Хелм у Польщі, передає РЕДПОСТ .



В Укрзалізниці повідомили про зміни руху поїздів, що відправляються з Харкова



поїзди №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро курсуватимуть до/з прикордонної станції Дорохуськ. Зазначається , що з 23 червня по 31 серпнякурсуватимуть до/з прикордонної станції Дорохуськ.

Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді Укрзалізниці. Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

Пересадка на станції Дорохуськ — вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).

Польські залізничники допоможуть пасажирам здійснити пересадку з одного поїзда на інший.

Поїзди №19/20 Київ — Хелм, №119 Дніпро — Хелм, №24 Хелм — Київ курсуватимуть до станції Хелм без змін у розкладі руху.

Прямий поїзд №67/68 Київ — Варшава — Київ змін також не зазнає.

Ремонтні роботи триватимуть до 30 серпня. Переглянути розклад руху та придбати квитки ви можете в застосунку Укрзалізниці та на оновленому веб-сайті.

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