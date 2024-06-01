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01.06.2024  12:05   

Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest виступив у Харкові (фото)

У Харкові відбувся Великий концерт-закриття фестивалю KharkivMusicFest-2024.


Фото: РЕДПОСТ
В фінальній частині цьогорічного фестивалю виступив Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Колектив створений, щоб об’єднати талановитих дітей і підлітків, які знаходяться у Харкові, і дати їм можливість музикувати разом, знайомитися з шедеврами класичної музики, і виступати перед публікою, що так важливо для кожного музиканта. 
 
ВИКОНАВЦІ:
Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest;
Диригент - Віталій Алексейонок (Німеччина);
Солісти: Віра Бондаренко і Кирило Тарановський (фортепіано, Харківський державний музичний ліцей).
 
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ПРОГРАМА:

- В.А. Моцарт "Маленька нічна серенада" (1ч.)
- В.А. Моцарт Концерт для фортепіано з оркестром №12 (версія для камерного оркестру). Солісти: Віра Бондаренко - 1 ч., Кирило Тарановський - 2, 3 ч.
- К. Портер "Українська сюїта";
- М. Вербицький "Оркестрова сюїта"
- Ю. Шевченко "Ми є!" (парафраз на тему Національного Гімну України)

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Тэги:  харків, концерт, діти, kharkivmusicfest
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