01.06.2024 12:05
Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest виступив у Харкові (фото)
У Харкові відбувся Великий концерт-закриття фестивалю KharkivMusicFest-2024.
Фото: РЕДПОСТ
В фінальній частині цьогорічного фестивалю виступив Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest, повідомляє РЕДПОСТ
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Колектив створений, щоб об’єднати талановитих дітей і підлітків, які знаходяться у Харкові, і дати їм можливість музикувати разом, знайомитися з шедеврами класичної музики, і виступати перед публікою, що так важливо для кожного музиканта.
ВИКОНАВЦІ:
Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest;
Диригент - Віталій Алексейонок (Німеччина);
Солісти: Віра Бондаренко і Кирило Тарановський (фортепіано, Харківський державний музичний ліцей).
- В.А. Моцарт "Маленька нічна серенада" (1ч.)
- В.А. Моцарт Концерт для фортепіано з оркестром №12 (версія для камерного оркестру). Солісти: Віра Бондаренко - 1 ч., Кирило Тарановський - 2, 3 ч.
- К. Портер "Українська сюїта";
- М. Вербицький "Оркестрова сюїта"
- Ю. Шевченко "Ми є!" (парафраз на тему Національного Гімну України)
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