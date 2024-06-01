01.06.2024 12:15 Віталій Хінєвіч
Постраждали 13 людей, серед них вісім дітей: у прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Балаклії
1 червня близько 5:00 зс рф завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у м. Балаклія Ізюмського району.
Всього постраждали 13 людей, серед яких:
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двоє дівчат 4 і 9 років;
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шість хлопчиків. Найменшому постраждалому 2 роки 9 місяців, найстаршому — 17;
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дві 35-річні жінки та 54-річна жінка;
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двоє чоловіків віком 32 та 38 років.
Всім постраждалим надається медична допомога. Поранених у тяжкому стані немає.
Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою «Іскандер-К».
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