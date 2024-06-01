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01.06.2024  12:15   Віталій Хінєвіч

Постраждали 13 людей, серед них вісім дітей: у прокуратурі повідомили про наслідки обстрілу Балаклії

1 червня близько 5:00 зс рф завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у м. Балаклія Ізюмського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Всього постраждали 13 людей, серед яких: 
 
  • двоє дівчат 4 і 9 років;
  • шість хлопчиків. Найменшому постраждалому 2 роки 9 місяців, найстаршому — 17;
  • дві 35-річні жінки та 54-річна жінка;
  • двоє чоловіків віком 32 та 38 років.
Всім постраждалим надається медична допомога. Поранених у тяжкому стані немає.
 
 
Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою «Іскандер-К».
 
Російська армія вкотре підтвердила свою сутність. Цинічно вдарити по дітях крилатою ракетою у символічну дату — День захисту дітей. 
 
 
З початку повномасштабного вторгнення рф на Харківщині окупанти обірвали життя 93 діток, ще 332 — поранені.
 
 
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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