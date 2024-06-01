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01.06.2024  08:30   Віталій Хінєвіч

Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж на Харківщині

Протягом доби з 31 травня по 1 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Через ворога пожежі були в Ізюмському (6), Харківському (2) районах області. Усі вони ліквідовані силами ДСНС.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 11436 особи, з них 878 дітей та 260 маломобільних осіб.
 
За цей період здійснено 51 оперативний виїзд, з яких:
 
  • 32 – на ліквідацію пожеж, 8 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 4 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 9 – на допомогу населенню;
  • 6 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 5:00 год ранку окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району.

Тэги:  агрессия россии, харків
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