Протягом доби ворожі війська спричинили 8 пожеж на Харківщині

Протягом доби з 31 травня по 1 червня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 5:00 год ранку окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району.
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Сьогодні вдалий день для організації та спілкування. Легко шукати компроміси та вирішувати складні ситуації, що підходить для заходів. Взаємини будуть під контролем, день вдалий для організації справ.
У Харкові та області очікується мінлива хмарність з можливими короткочасними дощами.
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