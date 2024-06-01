01.06.2024 08:55 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 1 червня. Оперативна обстановка від ХОВА

Ворог обстрілював населені пункти області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

1 червня. 5:00 м. Балаклія Ізюмського району. Ракетний обстріл. На момент удару в двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них — одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років. Виникла пожежа. У всіх дванадцяти постраждалих — стан середньої важкості, у однії дитини — гостра реакція на стрес. Госпіталізовані до лікарні.

20:29 Чугуївський район, с. Юрченкове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчу споруду.

17:58 Харківський район, с. Козача Лопань. Внаслідок влучання БПЛА горів приватний будинок.

16:37 Харківський район, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу БПЛА горів легковий автомобіль. Також пошкоджено ще один легковий автомобіль та гаражні ворота.

16.30 с. Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок.

14:00 Чугуївський район, с. Шестакове. Внаслідок обстрілу КАБами території ферми постраждало 2 чоловіків. Загинули 32 тварини, які були на фермі.

13.00 с. Руська Лозова Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

13:00 Чугуївський район, смт Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 7 будинків.

10:30 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу КАБ було зруйновано будинок, поранено одну людину.

На Харківському напрямку ворог продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби по українських населених пунктах з території російської федерації.

На Купʼянському напрямку противник 10 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. Бойові дії ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка Берестове та Дружелюбівка. Ситуація

контрольована.

Всього евакуювали 11 тисяч 436 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 31 травня ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста.