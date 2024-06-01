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01.06.2024  09:15   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по Харкову вночі 31 травня: під завалом знайшли ще одну жертву окупантів

Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявлено тіло ще однієї загиблої людини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
До 7 збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова, серед них четверо чоловіків і троє жінок. 
 
Пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 5:00 год ранку окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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