31.05.2024 17:40

Фото наслідків нічного ракетного удару по Харкову

Вночі 31 травня ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста, передає РЕДПОСТ .



Фото наслідків нічного ракетного удару по Харкову



Опівночі військові рф вдарили п’ятьма ракетами по Новобаварському району Харкова.

Одна з ракет влучила у житлову п’ятиповерхівку. Внаслідок удару повністю зруйновані три верхні поверхи будинку.

На місці трагедії загинули шестеро людей. Це двоє жінок та четверо чоловіків. Постраждали 25 мирних мешканців, серед яких двоє дітей, поліцейська та медичний працівник.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх годин ворог наніс декілька ударів дронами по Руській Лозовій та Козачій Лопані.

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