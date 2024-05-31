    
Главная Новини Харкова ЖКГ Жителям Харкова та області представили графік відключення світла
31.05.2024  18:15   Віталій Хінєвіч

Жителям Харкова та області представили графік відключення світла

АТ «Харківобленерго» опублікувало графік відключення електрики, який діятиме вже із завтрашнього дня, передає РЕДПОСТ .

 
Як зазначають енергетики, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим - години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі. 
 
 
Графік відключень електроенергії  діє з 1-7 червня. До якої групи належить вулиця абонента, можливо подивитися за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновлюють електропостачання після ракетного удару по Харкову.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.05 ЖКГ Фахівці відновлюють електропостачання після ракетного удару по Харкову 30.05 ЖКГ Ігор Терехов: До опалювального сезону готуємося майже цілодобово 30.05 ЖКГ У Харкові відновлюють будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 