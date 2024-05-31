31.05.2024 15:35 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновлюють електропостачання після ракетного удару по Харкову

Енергетики Холодногірського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання всіх багатоквартирних житлових будинків, які були знеструмлені через нічну ворожу атаку сьогодні, 31 травня, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Холодногірського РЕМ Сергій Помазан, поки що без світла залишається п'ятиповерхівка, в яку влучила ракета.

"Будинок потребує обстеження. Чекаємо погодження від районної адміністрації після завершення рятувальних робіт", - пояснив начальник РЕМ.

Окрім того, за його словами, тривають роботи щодо відновлення повітряної лінії 0,4 кВ, через пошкодження якої були знеструмлені 15 приватних будинків по пр. Любові Малої, а також 12 юридичних споживачів.

"Плануємо вже скоро завершити всі ремонтні роботи та до 15.00 заживити всіх знеструмлених споживачів", - повідомив Сергій Помазан.

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