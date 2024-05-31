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31.05.2024  15:01   Рита Парфенова

На Харківщині рецидивіст сяде за грати за крадіжку під час воєнного стану

На Харківщині рецидивіста, який обікрав знайомого, засуджено до 9 років ув’язнення

вирок суду
 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Слідство встановило, що 40-річний мешканець Лозової, неодноразово притягуваний до кримінальної відповідальності за крадіжки, знову порушив закон. З квітня 2023 року, після звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном, зловмисник обікрав свого знайомого. Під час спільного вживання алкогольних напоїв у домоволодінні потерпілого, господар ліг спати, а гість викрав його особисте майно, включаючи велосипед, і втік з місця злочину.

Незважаючи на те, що під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав і неодноразово змінював показання, прокурорам вдалося надати достатньо доказів для винесення обвинувального вироку.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав рецидивіста винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану та засудив до 9 років позбавлення волі за сукупністю вироків. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харківщини зловила банду квартирних злодіїв у Чугуєві.

Тэги:  крадіжка, харків
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