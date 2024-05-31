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31.05.2024  15:00   

У Харкові зросла кількість загиблих через ракетний удар

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що у Новобаварському районі знайдено ще одне тіло загиблого, передає РЕДПОСТ .

 
«Щойно знайшли тіло ще одного загиблого - загалом, тих, хто втратив життя внаслідок тероризму росіян цієї ночі пʼятеро. 
 
Пошуково-рятувальна операція ще триває»,- сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 31 травня, близько опівночі, військові рф завдали масованого ракетного удару по Новобаварському району Харкова.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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