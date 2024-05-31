31.05.2024 14:36 Рита Парфенова
Масштабні лісові пожежі після обстрілів вирують на Харківщині
На Харківщині триває гасіння масштабних лісових пожеж, які спричинені вороджими обстрілами лісових масивів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області, з урахуіванням нових осередків загорань пожежі охопили загальну площу понад 3700 га.
Наразі на території області вогнеборці працюють над ліквідацією 14 лісових пожеж. Завдяки неймовірним зусиллям рятувальників та працівників лісового господарства вдалося локалізувати вже 12 пожеж на загальній площі понад 2300 га.
Рятувальники та лісівники працюють у надскладних умовах, постійно ризикуючи життям через обстріли та детонацію мін і нерозірваних боєприпасів. Незважаючи на небезпеку, вони продовжують боротьбу з вогнем, щоб захистити людські помешкання від стихії.
Сміливі та самовіддані дії рятувальників та лісівників заслуговують на велику подяку та підтримку з боку громади та держави. Їхня праця є надзвичайно важливою для збереження природних ресурсів та забезпечення безпеки населення.
Ситуація залишається критичною, але завдяки спільним зусиллям є надія на повне приборкання пожеж та відновлення безпеки в регіоні.
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