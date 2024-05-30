30.05.2024 12:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині гасять 15 лісових пожеж (фото)

Співробітники ДСНС та лісгоспів продовжують ліквідовувати лісові пожежі на Харківщині, передає РЕДПОСТ .

На території Харківської області триває гасіння 15 лісових пожеж. Вогнем охоплено більше 3 тис.га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти. Вже вдалося локалізувати 10 пожеж на площі біля 170 га.

Рятувальники та лісівники працюють у надскладних умовах, коли детонують нерозірвані боєприпаси, а також перебуваючи під постійними ворожими атаками.

Головна задача – не допустити перекидання на інші лісові масиви та на прилеглих житлових сектор.

До роботи у палаючих лісах Харківщини від ДСНС залучено 26 одиниць техніки та біля 130 рятувальників, а також сапери й медики ДСНС. Від лісгоспів залучено 19 одиниць техніки та 46 лісівників.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram