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30.05.2024  12:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині гасять 15 лісових пожеж (фото)

Співробітники ДСНС та лісгоспів продовжують ліквідовувати лісові пожежі на Харківщині, передає РЕДПОСТ .

 
На території Харківської області триває гасіння 15 лісових пожеж. Вогнем охоплено більше 3 тис.га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти. Вже вдалося локалізувати 10 пожеж на площі біля 170 га.
 
Рятувальники та лісівники працюють у надскладних умовах, коли детонують нерозірвані боєприпаси, а також перебуваючи під постійними ворожими атаками.
 
 
Головна задача – не допустити перекидання на інші лісові масиви та на прилеглих житлових сектор.
 
 
До роботи у палаючих лісах Харківщини від ДСНС залучено 26 одиниць техніки та біля 130 рятувальників, а також сапери й медики ДСНС. Від лісгоспів залучено 19 одиниць техніки та 46 лісівників.
 
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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