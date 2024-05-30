30.05.2024 12:30

Знімався у пропагандистських роликах: СБУ викрила прокремлівського агітатора з Харківщини

Співробітники Служби безпеки зібрали докази протиправної діяльності ще одного пропагандиста «руського міра», який брав участь у постановочних сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, тоді він проживав у захопленому на той час селі Рубіжне Чугуївського району і «роздавав» інтерв’ю прокремлівським інформагентствам, в яких виправдовував російське вторгнення в Україну

Зловмисник на камеру дякував російським військовим за окупацію територій України, та скаржився, що це не було зроблено раніше.

Такі відео росзмі подавали нібито як позицію пересічних громадян України і використовували для масового «розгону» в інформпросторі.

Після звільнення регіону зловмисник переїхав до Харкова і намагався «загубитися», сподіваючись у такий спосіб уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ викрили його та притягли до кримінальної відповідальності.

Ініційована Службою безпеки комплексна судова експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

Слідчі Служби безпеки кваліфікували дії ворожого пропагандиста за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України, виправдовування тимчасової окупації частини території України, вчинені з використанням засобів масової інформації).

За такий злочин зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі досудове слідство за цим кримінальним провадженням завершено, матеріали з обвинувальним висновком скеровано до суду.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ встановила особу росіянина, який катував місцевих жителів на Харківщині.