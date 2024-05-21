СБУ встановила особу росіянина, який катував місцевих жителів на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, 33-річний Олександр Кулешов, військовослужбовець зі ставропольського краю росії, був ідентифікований як один з учасників загарбницьких угруповань, які окупували Куп'янський район Харківської області у 2022 році.

Під час окупації він займався придушенням будь-яких проявів незгоди місцевого населення з політикою окупаційної влади. Крім того, Кулешов намагався змусити українських поліцейських співпрацювати з російськими окупантами та приєднатися до новостворених відділів "мвд рф".

Підступний метод Кулешова полягав у тому, що він викрадав поліцейських та піддавав їх незаконному ув'язненню, тортурам, побиттям та погрозам фізичною розправою, якщо вони відмовлялися співпрацювати з окупантами.

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У березні 2022 року російські військові влучили до маєтку заступника начальника одного з відділів поліції, вивели його з будинку та насильно відвезли до катівні, де Кулешов та інші кати намагалися змусити його співпрацювати з окупантами.

Виявивши цьому відмову, російські військові жорстоко катували поліцейського, але так і не змогли скорити його волю. Згодом він був звільнений.

Зараз Кулешову повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, а також за примус до праці в окупаційних структурах рф. Оскільки він ухиляється від правосуддя, здійснюються заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Документування злочину здійснюється за участю СБУ в Харківській області та обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що російському командиру було призначено довічне ув'язнення заочно за видачу наказу розстрілювати цивільних біля Харкова.