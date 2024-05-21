На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб

За минулу добу до працівників харківської поліції звернулося 1226 громадян. Усі звернення були оперативно опрацьовані.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, найчастіше громадяни повідомляли про порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайства, хуліганства та незаконний обіг наркотичних речовин.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що семеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок обстрілів Харкова 21 травня 2024 року.
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Зірки радять уникати великих та відповідальних справ. Краще відпочити та набратися сил. Нехай це виглядає як ліньки, але спокійний день допоможе вам відновити енергію.
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