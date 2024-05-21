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21.05.2024  13:31   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб

За минулу добу до працівників харківської поліції звернулося 1226 громадян. Усі звернення були оперативно опрацьовані.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, найчастіше громадяни повідомляли про порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайства, хуліганства та незаконний обіг наркотичних речовин.

Особовим складом ГУНП у Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 80 громадян.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби, щоб запобігти потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти.

Під час патрулювання поліцейські виявили двох громадян, причетних до незаконного обігу наркотичних речовин, у яких були вилучені заборонені речовини.

Протягом доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких одна людина загинула, а дев'ять осіб отримали травми.

Правоохоронці також склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, зокрема:

  • 2 протоколи за керування транспортними засобами у стані сп’яніння;
  • 4 протоколи за керування автомобілями без відповідних документів;
  • 4 протоколи за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що семеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок обстрілів Харкова 21 травня 2024 року.

 

Тэги:  поліція, харків
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