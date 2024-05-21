На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 80 осіб

Особовим складом ГУНП у Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 80 громадян.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби, щоб запобігти потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти.

Під час патрулювання поліцейські виявили двох громадян, причетних до незаконного обігу наркотичних речовин, у яких були вилучені заборонені речовини.

Протягом доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких одна людина загинула, а дев'ять осіб отримали травми.

Правоохоронці також склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, зокрема: