Зросла кількість травмованих внаслідок обстрілів Харкова

Семеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок обстрілів Харкова 21 травня 2024 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, 21 травня о 2:15 російські БПЛА «Shahed» атакували Харків. Влучання зафіксовані в Шевченківському, Салтівському, Немишлянському районах міста – усього по чотирьом локаціям.
У місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, а також 3 легкових автомобілі. Вибухами вибито вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємства. Крім того, зазнали руйнації 4 приватні будинки. Зазнали поранень 5 людей.
Близько сьомої години ранку військові рф знову обстріляли містою. Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали 2 людини.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 21 травня Харків пережив ще одну атаку російських ударних безпілотників, а вранці стався ракетний обстріл.
Комментариев: 0
Зірки радять уникати великих та відповідальних справ. Краще відпочити та набратися сил. Нехай це виглядає як ліньки, але спокійний день допоможе вам відновити енергію.
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
влажность:
давление:
ветер: