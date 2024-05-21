21.05.2024 08:54 Рита Парфенова

Зросла кількість травмованих внаслідок обстрілів Харкова

Семеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок обстрілів Харкова 21 травня 2024 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, 21 травня о 2:15 російські БПЛА «Shahed» атакували Харків. Влучання зафіксовані в Шевченківському, Салтівському, Немишлянському районах міста – усього по чотирьом локаціям.

У місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, а також 3 легкових автомобілі. Вибухами вибито вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємства. Крім того, зазнали руйнації 4 приватні будинки. Зазнали поранень 5 людей.

Близько сьомої години ранку військові рф знову обстріляли містою. Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали 2 людини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 21 травня Харків пережив ще одну атаку російських ударних безпілотників, а вранці стався ракетний обстріл.