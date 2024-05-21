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21.05.2024  07:55   Рита Парфенова

Атака шахедів та ракетний удар по Харкову: подробиці прильотів (фото)

Проти ночі 21 травня Харків пережив ще одну атаку російських ударних безпілотників, а вранці стався ракетний обстріл.


Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, уламки ворожих «Шахедів» зафіксовані в чотирьох локаціях.

О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Інші два удари - в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає. Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.

Постраждали п'ятеро людей. У 61-річного чоловіка, 69-річної та 72-річної жінок гостра реакція на стрес. Піздніше ще двоє людей самостійно звернулися до медиків по допомогу.

О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.  

Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.

Новини Харкова: ракетний обстріл та атака шахедів 21 травня 2024 року

Новини Харкова: ракетний обстріл та атака шахедів 21 травня 2024 року

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Раніше РЕДПОСТ писав, що наразі тимчасово призупинено рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену.
Тэги:  шахед, ракетний удар, харків, агрессия россии
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