21.05.2024 09:26 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 21 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів – 11

Богодухів – 11

Коломак – 10

Великий Бурлук – 12

Печеніги – 10

Слобожанське – 15

Куп’янськ – 10

Красноград – 11

Лозова – 11

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові є потреба в донорській резус-негативній крові першої групи.