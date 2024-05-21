Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 21 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові є потреба в донорській резус-негативній крові першої групи.
Комментариев: 0
Зірки радять уникати великих та відповідальних справ. Краще відпочити та набратися сил. Нехай це виглядає як ліньки, але спокійний день допоможе вам відновити енергію.
День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.
21 травня відзначається Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку.
влажность:
давление:
ветер: