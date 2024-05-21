21.05.2024 09:53 Рита Парфенова

Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 21 травня

Обстріли Харкова та населених пунктів області з боку російських військових тривають. Серед постраждалих є цивільні мешканці міст та селищ Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

20 травня о 04:00 внаслідок обстрілу Липців поранено 58-річного чоловіка, якого з вибуховими травмами та уламковими пораненнями доставили в лікарню;

поранено 58-річного чоловіка, якого з вибуховими травмами та уламковими пораненнями доставили в лікарню; у Петропавлівці після опівночі обстріл касетним снарядом пошкодив житловий будинок та надвірні будівлі. Постраждалих немає;

після опівночі обстріл касетним снарядом пошкодив житловий будинок та надвірні будівлі. Постраждалих немає; у Кіндрашівці ворожий артилерійський обстріл 122 мм пошкодив господарські приміщення. Постраждалих немає;

ворожий артилерійський обстріл 122 мм пошкодив господарські приміщення. Постраждалих немає; у Колодязному вночі внаслідок обстрілу пошкоджено будинок;

вночі внаслідок обстрілу пошкоджено будинок; в Івашках о 20:00 обстріл з артилерії зафіксував близько 10 прильотів по околицях села. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок, пошкоджено ще 5, господарчі споруди. Постраждалих немає. Слідчі поліції Харківської області задокументували воєнні злочини росіян, здійснивши протягом доби 58 оглядів місць подій та відкривши 16 кримінальних проваджень, пов’язаних з військовими злочинами рф. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що семеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок обстрілів Харкова 21 травня 2024 року.