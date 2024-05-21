    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники Харкова показали, як гасили пожежі після атаки російських БпЛА (відео, фото)
21.05.2024  10:29   Рита Парфенова

Рятувальники Харкова показали, як гасили пожежі після атаки російських БпЛА (відео, фото)

Близько другої години ночі 21 травня ворог атакував Харків безпілотниками, що спричинило пожежі та травмування людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, сьогодні вночі російські безпілотники завдали ударів по Харкову, пошкодивши житлові будинки, надвірні забудови та транспортні засоби.

Пожежі сталися за трьома адресами в різних районах міста. Горіли два житлові будинки, гараж і мікроавтобус, загальна площа пожеж склала близько 200 кв.м.

російські безпілотники завдали ударів по Харкову

Для ліквідації наслідків обстрілу залучили 7 одиниць техніки та 35 осіб особового складу ДСНС.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що семеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок обстрілів Харкова 21 травня 2024 року.

російські безпілотники завдали ударів по Харкову

російські безпілотники завдали ударів по Харкову

російські безпілотники завдали ударів по Харкову

російські безпілотники завдали ударів по Харкову

російські безпілотники завдали ударів по Харкову

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Надзвичайні події На Харківщині пролунають вибухи: причина 20.05 Надзвичайні події Харківщина на ранок 20 травня. Оперативна обстановка від ДСНС 18.05 Надзвичайні події У Харкові рятувальники гасили масштабну пожежу на місці ворожого авіаудару
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 