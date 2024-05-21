Рятувальники Харкова показали, як гасили пожежі після атаки російських БпЛА (відео, фото)

Близько другої години ночі 21 травня ворог атакував Харків безпілотниками, що спричинило пожежі та травмування людей.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України в Харківській області, сьогодні вночі російські безпілотники завдали ударів по Харкову, пошкодивши житлові будинки, надвірні забудови та транспортні засоби.
Пожежі сталися за трьома адресами в різних районах міста. Горіли два житлові будинки, гараж і мікроавтобус, загальна площа пожеж склала близько 200 кв.м.
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