21.05.2024 10:57 Рита Парфенова

Наслідки атаки БпЛА по Харкову фіксують правоохоронці (фото)

У Харкові постраждали пʼять людей внаслідок нічної російської атаки безпілотниками по місту

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, атака сталася близької другої години ночі у чотирьох районах міста.



У Немишлянському районі через збройну агресію рф горіли два приватних житлових будинки. Гострої реакції на стрес зазнали пʼять мирних жителів: троє жінок 58, 68, 72 років та двоє чоловіків 67 та 70 років.





У Салтівському районі пошкоджено щонайменше 25 вантажних автомобілів та автобусів на території цивільного автомобільного підприємства, офісне приміщення та будівлю комунального підприємства.



У Шевченківському районі пошкоджено бігову доріжку в одному з парків відпочинку. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.



В Індустріальному районі зафіксовано влучання по відкритій місцевості.





Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.



За процесуального керівництва Немишлянської, Салтівської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що семеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок обстрілів Харкова 21 травня 2024 року.