    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Наслідки атаки БпЛА по Харкову фіксують правоохоронці (фото)
21.05.2024  10:57   Рита Парфенова

Наслідки атаки БпЛА по Харкову фіксують правоохоронці (фото)

У Харкові постраждали пʼять людей внаслідок нічної російської атаки безпілотниками по місту

збройні сили рф здійснили серію ударів БпЛа по Харкову.

Як  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, атака сталася близької другої години ночі у чотирьох районах міста.

У Немишлянському районі через збройну агресію рф горіли два приватних житлових будинки. Гострої реакції на стрес зазнали пʼять мирних жителів: троє жінок 58, 68, 72 років та двоє чоловіків 67 та 70 років.

збройні сили рф здійснили серію ударів БпЛа по Харкову.

У Салтівському районі пошкоджено щонайменше 25 вантажних автомобілів та автобусів на території цивільного автомобільного підприємства, офісне приміщення та будівлю комунального підприємства.

У Шевченківському районі пошкоджено бігову доріжку в одному з парків відпочинку. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

В Індустріальному районі зафіксовано влучання по відкритій місцевості.

збройні сили рф здійснили серію ударів БпЛа по Харкову.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

За процесуального керівництва Немишлянської, Салтівської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що семеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок обстрілів Харкова 21 травня 2024 року.

збройні сили рф здійснили серію ударів БпЛа по Харкову.

збройні сили рф здійснили серію ударів БпЛа по Харкову.

збройні сили рф здійснили серію ударів БпЛа по Харкову.

збройні сили рф здійснили серію ударів БпЛа по Харкову.

збройні сили рф здійснили серію ударів БпЛа по Харкову.

збройні сили рф здійснили серію ударів БпЛа по Харкову.

Тэги:  шахед, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Надзвичайні події У Саржиному яру ліквідують наслідки атаки безпілотника (фото) 21.05 Надзвичайні події Зросла кількість травмованих внаслідок обстрілів Харкова 21.05 Надзвичайні події Атака шахедів та ракетний удар по Харкову: подробиці прильотів (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 