У Саржиному яру ліквідують наслідки атаки безпілотника (фото)

Комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки безпілотником у Саржиному яру.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові постраждали пʼять людей внаслідок нічної російської атаки безпілотниками по місту.
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Зірки радять уникати великих та відповідальних справ. Краще відпочити та набратися сил. Нехай це виглядає як ліньки, але спокійний день допоможе вам відновити енергію.
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