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21.05.2024  11:35   Рита Парфенова

У Саржиному яру ліквідують наслідки атаки безпілотника (фото)

Комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки безпілотником у Саржиному яру.

Новини Харкова: падіння БпЛа у Саржиному яру

Як  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СКП «Харківзеленбуд», вибух стався близько 3:00, коли ворожий дрон влучив у пішохідну доріжку, утворивши вирву діаметром три метри.

Працівники підприємства прибрали сміття та огородили місце вибуху парканом. Наразі фахівці відновлюють дорожнє покриття.

Новини Харкова: падіння БпЛа у Саржиному яру

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові постраждали пʼять людей внаслідок нічної російської атаки безпілотниками по місту.

 

Тэги:  шахед, харків, агрессия россии
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