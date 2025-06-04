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04.06.2025  11:19   Мирон Зелений

Наслідки атаки "Шахеда" у Новобаварському районі Харкова (фото)

У ніч на 4 червня, з 02:29 до 03:57, російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Харків.

Харків, вибух
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Супротивник застосував дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед». Під ударом опинилися приватні будинки та цивільні підприємства.


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Тэги:  харків, агрессия россии, авіаудар, шахед
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