04.06.2025 11:19 Мирон Зелений

Наслідки атаки "Шахеда" у Новобаварському районі Харкова (фото)

У ніч на 4 червня, з 02:29 до 03:57, російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Харків.



Фото: Василь Голосний /



Супротивник застосував дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед». Під ударом опинилися приватні будинки та цивільні підприємства. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Супротивник застосував дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед». Під ударом опинилися приватні будинки та цивільні підприємства.



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