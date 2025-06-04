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04.06.2025  11:23   

У Харкові нетверезий водій Opel спричинив ДТП і намагався виправдатися вживанням алкоголю після аварії

Аварія сталася на вулиці Мирослава Мисли. У водія виявили 3.04 проміле алкоголю в крові. Порушник виявився позбавленим водійських прав.

нетверезий водій

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові патрульні поліцейські зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 3 червня близько 17:00 на вулиці Мирослава Мисли. За попередніми даними, водій автомобіля Opel, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, допустив зіткнення з іншим транспортним засобом.

На місце події прибули інспектори патрульної поліції. Під час розмови чоловік, який керував Opel, заявив, що почав вживати алкоголь уже після аварії. Втім, він погодився пройти тест на стан сп’яніння за допомогою приладу Dräger, який показав результат у 3.04 проміле. Чоловік не заперечував результату перевірки.

Під час оформлення документів правоохоронці також з’ясували, що водій уже був позбавлений права керування транспортними засобами.

На нього склали адміністративні матеріали за трьома статтями:

  • ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП),
  • ч. 5 ст. 126 КУпАП (керування особою, яка позбавлена права керування),
  • ч. 4 ст. 130 КУпАП (вживання алкоголю після ДТП за участі особи, що керувала ТЗ).

Водія відсторонили від керування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали водія ВАЗ, який після позитивного тесту на алкоголь запропонував поліцейським хабар.
Тэги:  водій, харків
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