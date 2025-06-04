У Харкові нетверезий водій Opel спричинив ДТП і намагався виправдатися вживанням алкоголю після аварії

Аварія сталася на вулиці Мирослава Мисли. У водія виявили 3.04 проміле алкоголю в крові. Порушник виявився позбавленим водійських прав.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові патрульні поліцейські зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 3 червня близько 17:00 на вулиці Мирослава Мисли. За попередніми даними, водій автомобіля Opel, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, допустив зіткнення з іншим транспортним засобом.
На місце події прибули інспектори патрульної поліції. Під час розмови чоловік, який керував Opel, заявив, що почав вживати алкоголь уже після аварії. Втім, він погодився пройти тест на стан сп’яніння за допомогою приладу Dräger, який показав результат у 3.04 проміле. Чоловік не заперечував результату перевірки.
Під час оформлення документів правоохоронці також з’ясували, що водій уже був позбавлений права керування транспортними засобами.
На нього склали адміністративні матеріали за трьома статтями:
Водія відсторонили від керування.
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