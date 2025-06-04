04.06.2025 11:37 Рита Парфенова

У Харкові знешкодили дрон «Герань-2», що впав у житловому районі (відео, фото)

Врезка: У ніч на 4 червня в Новобаварському районі Харкова впав ворожий дрон «Герань-2». Боєзаряд не здетонував, тож вибухотехніки поліції безпечно знешкодили безпілотник.

У ніч проти 4 червня російські війська завдали чергового удару по Харкову дронами-камікадзе типу «Герань-2». Один із безпілотників упав у Новобаварському районі міста, але не вибухнув. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На місце інциденту оперативно прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Харківської області. Територію навколо дрона було оточено, доступ цивільних – обмежено.

Фахівці вибухотехнічної служби провели огляд і дистанційно розрядили боєзаряд дрона. Після цього апарат вивезли за межі міста й остаточно знешкодили у безпечній зоні.

Поліція Харківщини нагадує: у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них і негайно телефонуйте на спецлінії 102 або 101.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 червня російські війська завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед», які влучили по цивільних об’єктах у Новобаварському районі.