У Харкові знешкодили дрон «Герань-2», що впав у житловому районі (відео, фото)

Врезка: У ніч на 4 червня в Новобаварському районі Харкова впав ворожий дрон «Герань-2». Боєзаряд не здетонував, тож вибухотехніки поліції безпечно знешкодили безпілотник.
У ніч проти 4 червня російські війська завдали чергового удару по Харкову дронами-камікадзе типу «Герань-2». Один із безпілотників упав у Новобаварському районі міста, але не вибухнув. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
На місце інциденту оперативно прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Харківської області. Територію навколо дрона було оточено, доступ цивільних – обмежено.
Фахівці вибухотехнічної служби провели огляд і дистанційно розрядили боєзаряд дрона. Після цього апарат вивезли за межі міста й остаточно знешкодили у безпечній зоні.
Поліція Харківщини нагадує: у разі виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них і негайно телефонуйте на спецлінії 102 або 101.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 4 червня російські війська завдали повітряного удару по Харкову, застосувавши дві ракети та вісім ударних дронів типу «Шахед», які влучили по цивільних об’єктах у Новобаварському районі.
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