04.06.2025 12:00 Рита Парфенова

На Харківщині викрили жінку, яка адмініструвала проросійський телеграм-канал

СБУ затримала 54-річну мешканку Шевченкового, яка публікувала проросійську пропаганду в телеграм-каналі під контролем спецслужб РФ. Жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, викрито чергову прихильницю російської пропаганди на Харківщині. 54-річна мешканка селища Шевченкове Куп’янського району адмініструвала проросійський телеграм-канал, який орієнтований на мешканців Куп’янська та навколишніх сіл.

Цей інформаційний ресурс повністю контролюється спецслужбами Російської Федерації. Адміністратори каналу перебувають на території країни-агресора і безпосередньо взаємодіють із представниками ФСБ.

З початку 2024 року затримана систематично публікувала контент, у якому виправдовувала збройну агресію РФ, називала окупацію українських територій «визволенням», а російських військових – «нашими». Водночас жінка поширювала фейки, спрямовані на дискредитацію Збройних сил України.

Пропагандистські матеріали вона копіювала з інших ворожих джерел. За висновками судової лінгвістичної експертизи, такі публікації мають протиправний зміст.

Під час обшуку за місцем проживання у підозрюваної вилучено мобільний телефон із доказами її діяльності.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України – повторне поширення матеріалів, що виправдовують або заперечують збройну агресію РФ проти України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала проросійську агітаторку, яка заперечувала агресію рф та закликала до окупації Харкова.