25.05.2025 18:10 Рита Парфенова

На центральному проспекті Харкова нетверезий водій намагався "відкупитися" від патрульних

У Харкові затримали водія ВАЗ, який після позитивного тесту на алкоголь запропонував поліцейським хабар. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Сьогодні вранці на проспекті Науки патрульні зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки. Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу «Драгер», який показав результат 0,40 проміле. Водій визнав результат.

Після цього чоловік почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду – 1000 доларів США, намагаючись уникнути відповідальності. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, він не припиняв свої дії.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для документування правопорушення. Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП – керування в стані сп’яніння.

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