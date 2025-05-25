    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На центральному проспекті Харкова нетверезий водій намагався "відкупитися" від патрульних
25.05.2025  18:10   Рита Парфенова

На центральному проспекті Харкова нетверезий водій намагався "відкупитися" від патрульних

У Харкові затримали водія ВАЗ, який після позитивного тесту на алкоголь запропонував поліцейським хабар. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Новини Харкова: водій з 0,40 проміле запропонував хабар патрульним

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Сьогодні вранці на проспекті Науки патрульні зупинили автомобіль ВАЗ для перевірки. Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу «Драгер», який показав результат 0,40 проміле. Водій визнав результат.
 
Після цього чоловік почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду – 1000 доларів США, намагаючись уникнути відповідальності. Попри неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, він не припиняв свої дії.
 
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу для документування правопорушення. Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП – керування в стані сп’яніння.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що водій Mercedes у Харкові влаштував напідпитку ДТП і врізався у світлофор.

 

Тэги:  хабар, водій, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.05 Надзвичайні події Поліція Харківщини задокументувала спробу дати 10 тисяч гривень хабаря за уникнення відповідальності 01.05 Надзвичайні події У харківському суді вирішать долю чоловіка, який намагався підкупити патрульних 10.03 Надзвичайні події У Харкові викрили схему «вирішення питань» у ТСЦ: затримано посередника-хабарника
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 