У Харкові усувають наслідки нічної атаки (фото)

У ніч проти 25 травня ворог атакував Харків чотирма дронами-камікадзе типу «Шахед». Унаслідок вибухів пошкоджень зазнали житлові будинки у кількох районах міста.
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Цей день сприятливий для рішучих дій, але не для дипломатичних розмов чи складних тем. Якщо планували важливий крок у стосунках – дійте, головне бути щирими й обережними.
У Харкові небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів.
25 травня відзначається Всесвітній день хірургії. .
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