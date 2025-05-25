25.05.2025 17:03

У Харкові усувають наслідки нічної атаки (фото)

У ніч проти 25 травня ворог атакував Харків чотирма дронами-камікадзе типу «Шахед». Унаслідок вибухів пошкоджень зазнали житлові будинки у кількох районах міста.



Фото: Василь Голосний /



Усього зафіксовано руйнування в 11 житлових будинках. У Шевченківському районі один із них зазнав зрушення конструктивних елементів. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Усього зафіксовано руйнування в 11 житлових будинках. У Шевченківському районі один із них зазнав зрушення конструктивних елементів.

У будинках вибито 232 вікна у квартирах, ще 29 – у місцях загального користування. Також пошкоджено 138 балконів.

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