25.05.2025 19:19 Рита Парфенова

З Купʼянського району евакуювали трьох мешканців із прифронтової зони – ДСНС

Рятувальники вивезли цивільних із небезпечних населених пунктів Купʼянської громади броньованим транспортом. Евакуація триває, мешканців закликають не зволікати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

25 травня рятувальники ДСНС провели чергову обов’язкову евакуацію мирного населення з населених пунктів Купʼянської громади Харківської області. За допомогою броньованого автомобіля були евакуйовані троє людей – з селища Ківшарівка, села Мирне та міста Куп’янськ.

До операції залучались троє рятувальників і одна одиниця спеціальної техніки.

ДСНС закликає мешканців районів, де оголошено обов’язкову евакуацію, не наражати себе на небезпеку та скористатися можливістю переїхати до більш безпечних місць.

На Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації. Вона організована при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Телефонувати можна за номером: 0-800-33-92-91.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російська армія завдала двох авіаційних ударів по Купʼянську 25 травня. Серед загиблих – цивільні жінки.