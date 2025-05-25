    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події З Купʼянського району евакуювали трьох мешканців із прифронтової зони – ДСНС
25.05.2025  19:19   Рита Парфенова

З Купʼянського району евакуювали трьох мешканців із прифронтової зони – ДСНС

Рятувальники вивезли цивільних із небезпечних населених пунктів Купʼянської громади броньованим транспортом. Евакуація триває, мешканців закликають не зволікати.

Новини Харкова: ДСНС евакуювала трьох людей із Купʼянської громади
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

25 травня рятувальники ДСНС провели чергову обов’язкову евакуацію мирного населення з населених пунктів Купʼянської громади Харківської області. За допомогою броньованого автомобіля були евакуйовані троє людей – з селища Ківшарівка, села Мирне та міста Куп’янськ.

До операції залучались троє рятувальників і одна одиниця спеціальної техніки.

Новини Харкова: ДСНС евакуювала трьох людей із Купʼянської громади Новини Харкова: ДСНС евакуювала трьох людей із Купʼянської громади

ДСНС закликає мешканців районів, де оголошено обов’язкову евакуацію, не наражати себе на небезпеку та скористатися можливістю переїхати до більш безпечних місць.

На Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації. Вона організована при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Телефонувати можна за номером: 0-800-33-92-91.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що російська армія завдала двох авіаційних ударів по Купʼянську 25 травня. Серед загиблих – цивільні жінки.
Тэги:  евакуація, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 Надзвичайні події На Куп’янському напрямку триває евакуація – понад 3 тисячі людей залишаються в зоні небезпеки 23.03 Надзвичайні події Правоохороці евакуювали людей з небезпечних районів Харківщини 20.03 Надзвичайні події Психологи ДСНС Харківщини щодня надають допомогу десяткам евакуйованим (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 