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25.05.2025  19:32   Рита Парфенова

У Харкові розшукують 83-річного дідуся, який зник у районі Саржиного Яру

Пенсіонер зник 24 травня вранці. Він дезорієнтований і має проблеми з памʼяттю. Рідні та волонтери просять допомогти в пошуках.

У Харкові зник 83-річний Юрій Камозін

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові розшукують 83-річного Юрія Івановича Камозіна, який зник у субботу, 24 травня 2025 року. Чоловік мешкає на проспекті Науки, неподалік станції метро «Ботанічний сад».

Близько 10:00 ранку він вийшов з дому у напрямку Саржиного Яру, після чого його місцеперебування невідоме.

Юрій Іванович дезорієнтований і має проблеми з пам’яттю.

Прикмети:

  • зріст – 180 см
  • статура – щільна
  • волосся – сиве
  • очі – карі

Одягнений був у:

  • синю майку «Адідас»,
  • синю сорочку в клітинку,
  • сині джинси,
  • чорну кепку,
  • чорні туфлі.

При собі мав господарську сумку з пластиковими пляшками для води.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження Юрія Камозіна, просять телефонувати за номерами: +38 068 777 01 12 або 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що підліток у Харкові пішов із дому та не виходив на зв'язок протягом трьох діб.

 

Тэги:  розшук, харків
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