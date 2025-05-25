25.05.2025 19:32 Рита Парфенова

У Харкові розшукують 83-річного дідуся, який зник у районі Саржиного Яру

Пенсіонер зник 24 травня вранці. Він дезорієнтований і має проблеми з памʼяттю. Рідні та волонтери просять допомогти в пошуках.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові розшукують 83-річного Юрія Івановича Камозіна, який зник у субботу, 24 травня 2025 року. Чоловік мешкає на проспекті Науки, неподалік станції метро «Ботанічний сад».

Близько 10:00 ранку він вийшов з дому у напрямку Саржиного Яру, після чого його місцеперебування невідоме.

Юрій Іванович дезорієнтований і має проблеми з пам’яттю.

Прикмети:

зріст – 180 см

статура – щільна

волосся – сиве

очі – карі

Одягнений був у:

синю майку «Адідас»,

синю сорочку в клітинку,

сині джинси,

чорну кепку,

чорні туфлі.

При собі мав господарську сумку з пластиковими пляшками для води.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження Юрія Камозіна, просять телефонувати за номерами: +38 068 777 01 12 або 102.

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