25.05.2025 20:42 Рита Парфенова

У Харкові демонтують 30 зруйнованих багатоповерхівок

У місті триває знесення зруйнованих багатоповерхових житлових будинків. Експертиза визнала непридатними до відновлення вже три десятки споруд. Роботи підтримує ПРООН.



Фото: ХМР

У Харкові продовжується демонтаж багатоповерхових житлових будинків, які за висновками експертизи не підлягають відновленню. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону 25 травня, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, станом на сьогодні ухвалено рішення про знесення 30 будівель – це результат проведеної інструментальної експертизи.

«Насправді їх набагато більше. Експерти продовжують роботу, бо маємо дуже багато руйнувань, які унеможливлюють відбудову. Особливо на Північній Салтівці, на ХТЗ, у П’ятихатках. Загалом у всіх дев’яти районах міста є будинки, які підлягають знесенню», – сказав Ігор Терехов.

Наразі триває демонтаж кількох будинків. Фінансування цих робіт забезпечує Програма розвитку ООН (ПРООН).

Мер зазначив, що після знесення жителі зруйнованих будинків зможуть отримати житлові сертифікати через державну програму «єОселя» та придбати нове житло.

На місці знищених споруд у майбутньому планують зводити нові житлові об'єкти.

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